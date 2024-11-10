Trafikte dehşet anları! Kilometrelerce takip edip geri manevra yaparak araca böyle çarptı | Video
Arnavutköy’de dün gece saatlerinde iki aracın yol verme tartışmasında film sahnelerini aratmayan görüntüler oluştu. Servis minibüsü ile tartışan otomobil sürücüsü önce aracın önünü kesti daha sonra olay yerinden uzaklaşan servis minibüsünü kilometrelerce takip edip tekrar önüne geçtikten sonra geri geri gelerek çarptı. Korku dolu anlar araç kamerası tarafından böyle görüntülendi.
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