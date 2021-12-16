Trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi | Video

Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi

İskenderun'da Akşam saatlerinde bir düğün konvoyundakiler İskenderun Adana yolu üzerinde bulunan battı Çıktı içerisinde araçtan inip oynamaya başlayınca trafik kilitlendi.

Bazı araç sürücüleri bu duruma korna çalarak tepki gösterince gençler oyunu bırakıp uzaklaştılar. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan iskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mobese kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2.600 TL para cezası kesildi.