Trafikte hayatlarını hiçe saydılar! Ters yöne girip kilometrelerce gittiler | Video

Karabük'te ters yönde giden sürücüler ile kamyonet kasası ve otomobil kaputunda giden gençler hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

Karabük'te ters yönde giden sürücüler ile kamyonet kasası ve otomobil kaputunda giden gençler hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

Ankara yönünden Karabük yönüne giden otomobilin sürücüsü Cumayanı köyü mevkisinde ters yönde giden otomobili görünce cep telefonu kamerasıyla kayda girdi.

Hız göstergesini gösterip 97 kilometre hızla gittiğini gösteren sürücü, ters yönde giden otomobilin hızına yaklaşamadığını belirtti.

Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen otomobilin akıbeti ise kaydın sona ermesiyle bilinmiyor.

Kastamonu-Karabük Karayolu Kadıbükü köyü mevkisinde ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü de hem kendisinin hem de başkasının hayatını tehlikeye attı.

Ters yönde ilerleyen otomobili görünce şaşkınlık yaşayan kadın sürücü korna çalarak uyarıda bulundu. Cep telefonu kamerasıyla kayda giren kadın sürücü durdurduğu otomobilinden inip ters yönde giden otomobili görüntülemeye devam etti. Ters yönde giden otomobilin sürücüsü görüntülendiğini fark edip manevra yaparak geldiği yöne geri döndü.