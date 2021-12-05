Trafikte inatçı keçilere taç çıkartan yol verme tartışması kamerada | Video

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Esenyurt’ta inatçı keçilere taş çıkartan trafik tartışması kameralara yansıdı. Bir kadın sürücü ile tartışan vatandaş, kamyonetini dakikalarca yol ortasında bırakırken arkadan gelen araçlar kuyruk oluşturdu. Kısa süreli tartışmaların ardından pes eden sürücüler yolu açarak inatçı kamyonet sürücüsüne yol verdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden kamyonet sürücüsü ile kadın bir sürücü sokakta karşı karşıya kaldı. Yo geçiş hakkının kendilerinde olduğunu söyleyen sürücüler birbirlerinden yol istedi. İki tarafın da geçiş üstünlüğünün kendi hakları olduğunu iddia ederek birbirlerine yol vermedi. Kadın sürücü ile kamyonet sürücüsü tartışırken arkadan gelen araçlarında kuyruk oluşturmasıyla iyice gerginleşen ortamda inatçı kamyonet sürücüsü, yol vermemekte direndi. İnatçı keçilere taş çıkartırcasına yol vermeyen kamyonet sürücüsü karşısında pes eden diğer sürücüler, inatçı vatandaşa yol verdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.