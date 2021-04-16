Video Yaşam Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada | Video

Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada | Video

Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada | Video
16.04.2021 | 09:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 00:33
Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 16.04.2021 | 09:19
Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu | Video 01:48
Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu | Video 16.04.2021 | 09:16
Ulu Camiye balyozlu saldırı | Video 03:13
Ulu Camiye balyozlu saldırı | Video 16.04.2021 | 08:51
Antalya'daki sokak köpeği dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 00:30
Antalya'daki sokak köpeği dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 16.04.2021 | 09:13
Adana'da yavrularını korumak için üç sokak köpeğini kovalayan kahraman anne kedi kamerada! 00:53
Adana'da yavrularını korumak için üç sokak köpeğini kovalayan kahraman anne kedi kamerada! 16.04.2021 | 09:00
Bursa'da meydan kavgası! Onlar kişi böyle birbirine girdi... 02:13
Bursa'da meydan kavgası! Onlar kişi böyle birbirine girdi... 16.04.2021 | 08:28
SON DAKİKA | MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim ve yüz yüze sınavlar... | Video 01:31
SON DAKİKA | MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim ve yüz yüze sınavlar... | Video 16.04.2021 | 08:48
SON DAKİKA: Adana'daki skandal kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 06:52
SON DAKİKA: Adana'daki skandal kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 16.04.2021 | 08:34
Adana'da kovalamaca sırasında kaza... 2 polis memuru yaralandı! 02:43
Adana'da kovalamaca sırasında kaza... 2 polis memuru yaralandı! 16.04.2021 | 08:31
Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı 01:45
Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı 16.04.2021 | 08:28
SON DAKİKA: Şırnak'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı... 3 yaşındaki oğlunu Dicle nehrine attı! 00:47
SON DAKİKA: Şırnak'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı... 3 yaşındaki oğlunu Dicle nehrine attı! 16.04.2021 | 08:28
Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor? | Video 00:53
Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor? | Video 16.04.2021 | 07:57
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu | Video 00:44
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu | Video 16.04.2021 | 08:10
Bursa'da gergin gece: 100 kişilik grup kavgaya tutuştu, çevik kuvvet müdahale etti | Video 05:06
Bursa'da gergin gece: 100 kişilik grup kavgaya tutuştu, çevik kuvvet müdahale etti | Video 16.04.2021 | 07:46
Her şeyi göze alıyorum dedi, İran uyruklu eşini dakikalarca darbetti | Video 04:11
"Her şeyi göze alıyorum" dedi, İran uyruklu eşini dakikalarca darbetti | Video 16.04.2021 | 07:52
TRT EBA TV 16 Nisan 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (16 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 16.04.2021 | 07:01
TRT EBA TV izle! 16 Nisan Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (16 Nisan Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 16.04.2021 | 06:54
İstanbul iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri | Video 01:35
İstanbul iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri | Video 15.04.2021 | 16:27
Eşini öldüren zanlı Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır diye internetten arama yapmış | Video 04:43
Eşini öldüren zanlı "Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır" diye internetten arama yapmış | Video 15.04.2021 | 17:05
Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video 01:35
Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video 15.04.2021 | 17:05

TEM Avcılar Gişeleri mevkiinde dün akşam saatlerinde trafikte sopalı yol verme kavgası yaşandı. Yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde TEM Avcılar Gişeleri Mevii'nde meydana geldi. İddialara göre, bir kamyon ve TIR sürücüsü arasında yol ayrımında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından sopayla aracından inen kamyon sürücüsü TIR şoförünün camına vurarak 'in aşağıya' diyerek tehdit etti. Yaşanan anları gören çevredeki sürücülerde araya girdi. Ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyon şoförünün TIR'ın camına vurup bağırmaları ve yine kamyonda bulunduğu düşünülen kişilerinde TIR sürücüsüne bağırmaları yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA