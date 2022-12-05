Video Yaşam Trafikte kavga ettiği kişiye aracıyla çarptı, metrelerce öteye savurdu | Video
Trafikte kavga ettiği kişiye aracıyla çarptı, metrelerce öteye savurdu | Video

Trafikte kavga ettiği kişiye aracıyla çarptı, metrelerce öteye savurdu | Video

05.12.2022 | 00:25

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Meksika’da yol verme kavgasında araçtan inen şahsa diğer şoför aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan kişi yere serildi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

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