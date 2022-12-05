Trafikte kavga ettiği kişiye aracıyla çarptı, metrelerce öteye savurdu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o yarışmacı! | Video 04.12.2022 | 23:31
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Çinli 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya döndü | Video 04.12.2022 | 18:09
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Devremülkleri yüksek fiyata satma bahanesiyle 20 milyonluk vurgun | Video 04.12.2022 | 10:18
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SON DAKİKA! Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var | Video 04.12.2022 | 10:22
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İstanbul’daki taksicilerden İBB'ye tepki | Video 04.12.2022 | 09:42
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Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video 04.12.2022 | 08:40
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TEM’e girmek isterken virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi | Video 04.12.2022 | 08:40
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İş yerinde fenalık geçiren genç odasında ölü bulundu | Video 04.12.2022 | 08:37
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Erzurum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi | Video 04.12.2022 | 08:37
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Ormancılardan yürek ısıtan sürpriz | Video 03.12.2022 | 15:41
Meksika’da yol verme kavgasında araçtan inen şahsa diğer şoför aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan kişi yere serildi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.