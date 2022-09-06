Trafikte lastik yaktı ehliyetinden oldu | Video

İstanbul Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde durup lastik yapan ve drift atan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken ehliyetine de 60 gün süre ile el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 21 Ağustos Pazar günü Hoca Ali Aslan Caddesi'nde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsünün Serhat G. olduğunu belirledi. Ekipler, Serhat G.'ye 9 bin 125 lira ceza yazarken, ehliyeti de 60 el koyuldu. Ayrıca otomobil yine 60 gün trafikten yasaklandı.