Video Yaşam Trafikte makas atan sürücü kamerada | Video
Trafikte makas atan sürücü kamerada | Video

Trafikte makas atan sürücü kamerada | Video

03.04.2023 | 10:48

Elazığ’da trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

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Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Plakası ve kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyir ettiği görüldü.

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