Video Yaşam Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video
Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video

Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video

29.09.2022 | 12:08

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Pendik Sahil yolunda makas atarak, zik zak çizen 2 otomobil sürücüsü hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Sosyal medyada izlenme uğruna çekilen görüntüler tepki topladı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolu, Kartal istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sahil yolunda makas atarak aracıyla hızla ilerleyen 2 sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafiği tehlikeye atan sürücü, makas attığı anları yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırttı. Sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna yolda zikzaklar çizen sürücüler, tehlike dolu anları sosyal medyada yayınladı.

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