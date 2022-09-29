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OTOMATİK OYNAT
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Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 12:20
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Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 29.09.2022 | 12:08
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Eyüpsultan'da market rafında ruhsatsız silah ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 12:22
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Elektrikli bisikleti böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 29.09.2022 | 11:45
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Tarsus'ta evi seraya dönüştürüp uyuşturucu üretenler yakalandı | Video 29.09.2022 | 11:42
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Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video 29.09.2022 | 11:42
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Eylül 2022 Perşembe atv izle! | Video 29.09.2022 | 11:27
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Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 10:24
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Bayrampaşa'da düğünde istek parça kavgası karakolda bitti | Video 29.09.2022 | 10:24
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23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu | Video 29.09.2022 | 10:18
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklanma | Video 29.09.2022 | 09:58
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Gerger'de hint keneviri ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 09:28
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Takip ettiği kadını eczanede yumruklayıp kaçan saldırgan tutuklandı | Video 29.09.2022 | 09:05
Pendik Sahil yolunda makas atarak, zik zak çizen 2 otomobil sürücüsü hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Sosyal medyada izlenme uğruna çekilen görüntüler tepki topladı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.