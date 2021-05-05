Trafikte meşaleli drift yapan kişi yakalandı | Video

İstanbul Ataşehir’de yol ortasına meşala yakıp etrafında drift atan sürücüsü o anları sosyal medyadan paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada tespit edilen sürücü F. K. Gözaltına alındı. Sürücünün aracı trafikten men edildi, ehliyeti elinden alındı. 6 bin 700 lira ceza yiyen sürücüye adli işlem yapılacak.

İstanbul Ataşehir'de yol ortasına meşala yakıp etrafında drift atan sürücüsü o anları sosyal medyadan paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada tespit edilen sürücü F. K. Gözaltına alındı. Sürücünün aracı trafikten men edildi, ehliyeti elinden alındı. 6 bin 700 lira ceza yiyen sürücüye adli işlem yapılacak.

Ataşehir Ferhatpaşa Yolu Sokak önünde DRİFT yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsünün F. K. isimli şahıs olduğu tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.

Yakalanan araç sürücüsü F. K. 'ya 2918 sayılı KTK'nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. F. K. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 2 ay süreyle geri alındı.

Ayrıca sürücü F. K. 'ya TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.