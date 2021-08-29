Video Yaşam Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video

Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video

Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video
29.08.2021 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video 00:21
Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video 29.08.2021 | 10:13
Ümraniye’de taşlı yumruklu kavga | Video 00:29
Ümraniye'de taşlı yumruklu kavga | Video 29.08.2021 | 10:13
Ivana Sert’ten aşı tavsiyesi Herkes aşı olmalı | Video 03:44
Ivana Sert'ten aşı tavsiyesi "Herkes aşı olmalı" | Video 29.08.2021 | 09:51
Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada | Video 01:07
Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada | Video 29.08.2021 | 09:51
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı | Video 00:47
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı | Video 29.08.2021 | 09:51
Vira Bismillah’ için son 3 gün. Balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor | Video 04:23
Vira Bismillah’ için son 3 gün. Balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor | Video 29.08.2021 | 09:36
Bursa’da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı | Video 02:06
Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı | Video 29.08.2021 | 08:41
8 asırlık etkinliğin ilk gününde çoban köpekleri boy gösterdi | Video 04:34
8 asırlık etkinliğin ilk gününde çoban köpekleri boy gösterdi | Video 29.08.2021 | 08:41
Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı | Video 02:15
Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı | Video 29.08.2021 | 08:41
Kastamonu’da aracının sele kapılan kadın gözyaşlarına boğuldu! Korku dolu anlar kamerada... 00:31
Kastamonu'da aracının sele kapılan kadın gözyaşlarına boğuldu! Korku dolu anlar kamerada... 28.08.2021 | 15:59
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan flaş Konya’daki Büyükşen cinayeti olayı açıklaması! Türkiye’nin konuştuğu dehşette bilinmeyenler... 02:36
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan flaş Konya'daki Büyükşen cinayeti olayı açıklaması! Türkiye'nin konuştuğu dehşette bilinmeyenler... 28.08.2021 | 15:35
Ordu’da toplu cinayet dehşeti! 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı... İlk görüntüler 01:28
Ordu'da toplu cinayet dehşeti! 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı... İlk görüntüler 28.08.2021 | 13:24
SON DAKİKA: Sosyal medya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Kasalar dolusu kabak böyle çöpe döküldü... 00:14
SON DAKİKA: Sosyal medya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Kasalar dolusu kabak böyle çöpe döküldü... 28.08.2021 | 13:04
SON DAKİKA: İstanbul’da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe atıldığı skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu 00:14
SON DAKİKA: İstanbul'da sebze halinde kasalar dolusu kabağın çöpe atıldığı skandal görüntüler sosyal medyada olay oldu 28.08.2021 | 13:04
İstanbul Pendik’te İETT şoförü, otobüsteki yabancı uyruklu engelli futbolcuları darp etti 05:15
İstanbul Pendik’te İETT şoförü, otobüsteki yabancı uyruklu engelli futbolcuları darp etti 28.08.2021 | 12:10
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs arızası! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:39
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası! Olay yerinden ilk görüntüler... 28.08.2021 | 12:18
İETT Otobüsü yolda askıda kaldı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu 00:13
İETT Otobüsü yolda askıda kaldı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu 28.08.2021 | 12:10
İzmir’de feci kaza: 4 kişi yanarak hayatını kaybetti! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:16
İzmir'de feci kaza: 4 kişi yanarak hayatını kaybetti! Olay yerinden ilk görüntüler... 28.08.2021 | 11:23
Müge Anlı ekranlara geri dönüyor! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yeni sezon ne zaman başlayacak? 00:30
Müge Anlı ekranlara geri dönüyor! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon ne zaman başlayacak? 28.08.2021 | 11:09
İstanbul’da gençlerin düğündeki tekmeli yumruklu kavgasına ’sulu müdahale’ kamerada 01:05
İstanbul'da gençlerin düğündeki tekmeli yumruklu kavgasına 'sulu müdahale' kamerada 28.08.2021 | 10:20

Kadıköy'de otomobilin üzerindeki kediyi fark edemeyen sürücü, kediyle yolculuk yaptı. Otomobilin üzerindeki  kedinin çaresizliği cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy'de dün bir sokak kedisi, bir otomobilin üzerine çıktı. Sürücü, kediyi fark etmeyerek otomobili hareket ettirdi. Otomobil hareket edince, kedi otomobilin üzerinden inemedi. Otomobilin arkasından gelen başka sürücü peş peşe kornaya basarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Kaldırımdaki bir kişi de eliyle otomobilin üstünü işaret ederek sürücünün dikkatini çekmeye çalıştı.

Kedinin çaresizliği arkadan ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Görüntülere, kedinin otomobilin üstünde güçlükle durması ile çevredekilerin ve trafiktekilerin sürücüyü uyarmaya çalıştığı anlar yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA