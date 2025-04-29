Video Yaşam Trafikte satırlı kavga kamerada | Video
Trafikte satırlı kavga kamerada | Video

Trafikte satırlı kavga kamerada | Video

29.04.2025 | 10:54

İzmir’de 2 sürücü arasında çıkan tartışma satırlı kavgaya dönüşürken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası taraflar araçlarından inerek birbirine saldırdı. Kavga sırasında sürücülerden birinin elinde satır bulunduğu görülürken olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan elinde satır bulunan şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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