Trafikte seyreden kamyonetin kasasındaki kundak, görenleri hayrete düşürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:38
Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı | Video 13.07.2021 | 15:16
01:07
İş yerinde çıkan yangının kundaklama görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.07.2021 | 15:09
00:48
İstanbul Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü... 13.07.2021 | 14:51
00:31
Bursa'da motosikletin başka bir motosiklete çarptığı kaza kamerada 13.07.2021 | 14:39
00:52
06:36
00:18
Bisikletleri böyle çaldılar! Metruk binada yakalandılar 13.07.2021 | 14:32
00:21
Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı | Video 13.07.2021 | 13:38
03:24
Katili ihbar edene 250 bin TL ödül | Video 13.07.2021 | 13:01
00:37
00:48
Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret | Video 13.07.2021 | 13:01
02:57
00:48
İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara skandal hakaretler! 13.07.2021 | 12:58
04:09
03:42
10:22
Bursa'da sahibinden satılık kilise | Video 13.07.2021 | 11:19
04:09
04:21
Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe | Video 13.07.2021 | 11:19
01:04
01:45
Yolun karşına geçmeye çalışan adama araba böyle çarptı | Video 13.07.2021 | 11:22
Kağıthane'de seyir halindeki kamyonetin kasasında kurulmuş kundak, sürücüleri hayrete düşürdü. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir sürücü, kundakta bebek olduğunu iddia etti.
Kağıthane'de trafikte seyreden bir sürücü, önündeki kamyonetin kasasında bebek kundağı olduğunu fark etti. Kamyonet kasasındaki kundakta bebek taşındığını iddia eden sürücü, o anları telefon ile görüntülendi. Uzun bir süre trafikte araçların arasında seyreden kundaklı kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.