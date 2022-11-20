Video Yaşam Trafikte şoförüyle tartıştıkları taksiyi sıkıştırıp kazaya neden oldular | Video
Trafikte şoförüyle tartıştıkları taksiyi sıkıştırıp kazaya neden oldular | Video

Trafikte şoförüyle tartıştıkları taksiyi sıkıştırıp kazaya neden oldular | Video

20.11.2022 | 15:08

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Arnavutköy'de yol verme nedeniyle tartıştıkları taksi şoförünü takip eden 2 servis minibüsü şoförü, seyir halindeki taksiyi sıkıştırıp kaza yapmasına neden oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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