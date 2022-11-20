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OTOMATİK OYNAT
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İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı! Yaralılar var | Video 20.11.2022 | 15:08
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Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine ateş açtı | Video 20.11.2022 | 13:22
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Hint keneviri seralarında suçüstü yakalandılar | Video 20.11.2022 | 13:27
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150 bin liralık tekstil malzemesi çaldılar! 3’ü de yakalandı | Video 20.11.2022 | 13:27
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İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video 20.11.2022 | 13:22
04:27
Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video 20.11.2022 | 11:32
03:45
Özel hastanedeki skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş | Video 20.11.2022 | 11:32
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Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 20.11.2022 | 08:57
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Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı | Video 20.11.2022 | 10:24
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Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video 20.11.2022 | 09:49
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Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 19.11.2022 | 19:22
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İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 19.11.2022 | 16:54
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Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 19.11.2022 | 16:06
Arnavutköy'de yol verme nedeniyle tartıştıkları taksi şoförünü takip eden 2 servis minibüsü şoförü, seyir halindeki taksiyi sıkıştırıp kaza yapmasına neden oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.