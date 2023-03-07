Trafikte tartıştığı kadına küfür etti, onu uyaran adama saldırdı | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre trafikte tartıştığı bir kadına küfreden şahıs, kendisini uyaran bir kişinin ise üzerine yürüdü. Çocuğunu korumak için restorana sığınan adamın peşinden gidip yumruk atan saldırganı, restoran çalışanları uzaklaştırdı.
M.C.M. ve çocuğunun peşinden giden saldırgan, restoran içerisine girip bir yumruk daha atmaya çalıştı. Araya giren restoran çalışanları, şahsı uzaklaştırdı. M.C.M., olayın güvenlik kamerası görüntülerini temin ettikten sonra karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şahsın kimliği henüz tespit edilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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