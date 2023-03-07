Video Yaşam Trafikte tartıştığı kadına küfür etti, onu uyaran adama saldırdı | Video
Trafikte tartıştığı kadına küfür etti, onu uyaran adama saldırdı | Video

Trafikte tartıştığı kadına küfür etti, onu uyaran adama saldırdı | Video

07.03.2023 | 14:12

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iddiaya göre trafikte tartıştığı bir kadına küfreden şahıs, kendisini uyaran bir kişinin ise üzerine yürüdü. Çocuğunu korumak için restorana sığınan adamın peşinden gidip yumruk atan saldırganı, restoran çalışanları uzaklaştırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda otomobili ile seyreden sürücü, trafikte tartıştığı ifade edilen kadın sürücüye küfürler yağdırdı. O esnada 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte yol kenarında yürüyen M.C.M., olaya şahit olunca şahsı küfretmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine otomobilinden inen şahıs, M.C.M.'nin üzerine yürüyüp küfürler ederek iki kez yumruk salladı. Şahsın salladığı yumruklardan kurtulan M.C.M, yanındaki 4 yaşındaki çocuğunu korumak için restorana sığındı.

M.C.M. ve çocuğunun peşinden giden saldırgan, restoran içerisine girip bir yumruk daha atmaya çalıştı. Araya giren restoran çalışanları, şahsı uzaklaştırdı. M.C.M., olayın güvenlik kamerası görüntülerini temin ettikten sonra karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şahsın kimliği henüz tespit edilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte tartıştığı kadına küfür etti, onu uyaran adama saldırdı | Video 01:53
Trafikte tartıştığı kadına küfür etti, onu uyaran adama saldırdı | Video 07.03.2023 | 14:12
Ordu’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 01:55
Ordu’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 07.03.2023 | 12:37
Bakırköy’de eşini silahla iki kez ateş ederek öldüren şüpheliye müebbet hapis talebi | Video 04:12
Bakırköy'de eşini silahla iki kez ateş ederek öldüren şüpheliye müebbet hapis talebi | Video 07.03.2023 | 12:30
43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi | Video 00:43
43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi | Video 07.03.2023 | 12:30
Perdeleme yöntemiyle masadaki cep telefonunu çaldılar | Video 01:14
Perdeleme yöntemiyle masadaki cep telefonunu çaldılar | Video 07.03.2023 | 12:57
İstanbul’da akıl almaz hırsızlık kamerada: Çocuğunun hastalığını bahane ederek telefonu çaldı | Video 02:05
İstanbul’da akıl almaz hırsızlık kamerada: Çocuğunun hastalığını bahane ederek telefonu çaldı | Video 07.03.2023 | 12:57
Kadıköy’de Bu bina çürüktür pankartı asıp evi boşalttı | Video 03:09
Kadıköy'de "Bu bina çürüktür" pankartı asıp evi boşalttı | Video 07.03.2023 | 12:38
Misina ipine dolanan martıyı temizlik işçisi böyle kurtardı | Video 03:01
Misina ipine dolanan martıyı temizlik işçisi böyle kurtardı | Video 07.03.2023 | 12:30
Kumardan mühürlenen işletmeye kumar baskını | Video 00:19
Kumardan mühürlenen işletmeye kumar baskını | Video 07.03.2023 | 12:30
’Bu bina çürüktür’ pankartı asıp evi boşalttı | Video 03:09
'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı | Video 07.03.2023 | 12:23
Kumardan mühürlenen işletmeye kumar baskını! | Video 00:19
Kumardan mühürlenen işletmeye kumar baskını! | Video 07.03.2023 | 12:23
Habur Gümrük Kapısı’nda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi | Video 01:51
Habur Gümrük Kapısı’nda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi | Video 07.03.2023 | 11:51
Antalya’da silah tehditli şantaj çetesine operasyon: 4 tutuklama | Video 00:36
Antalya’da silah tehditli şantaj çetesine operasyon: 4 tutuklama | Video 07.03.2023 | 11:51
Yankesicileri çaldıklarıyla birlikte yakaladılar | Video 01:07
Yankesicileri çaldıklarıyla birlikte yakaladılar | Video 07.03.2023 | 11:34
Mersin’de dolandırıcılara operasyon: 3 gözaltı | Video 01:05
Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 3 gözaltı | Video 07.03.2023 | 11:26
Kavgayı ayıran baba-oğul saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 01:49
Kavgayı ayıran baba-oğul saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 07.03.2023 | 10:44
Tıra arkadan çarpan panelvan hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı | Video 02:03
Tıra arkadan çarpan panelvan hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı | Video 07.03.2023 | 10:44
Bakırköy’de kaçak alkol operasyonu: 3 ton ele geçirildi | Video 00:43
Bakırköy'de kaçak alkol operasyonu: 3 ton ele geçirildi | Video 07.03.2023 | 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 05:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 07.03.2023 | 10:36
Gece saatlerinde 2 evde çıkan yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı | Video 01:31
Gece saatlerinde 2 evde çıkan yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı | Video 07.03.2023 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA