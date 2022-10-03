Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:44
Eşek firarda! Ahırdan kaçan "Kadife" şehir merkezine indi | Video 03.10.2022 | 11:09
01:01
Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:10
02:41
01:14
İstanbul'da 19 ilçede kaçakçılık operasyonu | Video 03.10.2022 | 11:08
11:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 03.10.2022 | 11:00
01:14
Şişli'de aracını silen sürücünün telefonunu çaldı | Video 03.10.2022 | 10:44
01:34
02:08
Halı sahada kalp krizi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti | Video 03.10.2022 | 10:16
02:08
Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti | Video 03.10.2022 | 10:17
01:43
Taksim Meydanı’nda önce darp sonra gasp kamerada | Video 03.10.2022 | 10:17
00:16
Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırdı | Video 03.10.2022 | 10:17
01:10
İstanbul'da kalorifer peteği hırsızları suçüstü yakalandı | Video 03.10.2022 | 10:16
02:02
01:43
Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kamerada | Video 03.10.2022 | 09:53
00:16
00:57
Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar | Video 03.10.2022 | 09:16
02:11
Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada | Video 03.10.2022 | 09:34
03:54
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı | Video 03.10.2022 | 09:27
02:45
Aşiret düğününde toplanan para dudak uçuklattı | Video 03.10.2022 | 08:58
01:43
İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumcu soygunu | Video 03.10.2022 | 08:32
Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs sakinleştirdiği baltalı şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi