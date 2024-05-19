Video Yaşam Trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti | Video
Trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti | Video

Trafikte tartıştığı şoförün camını yumrukla tuzla buz etti | Video

19.05.2024 | 15:56

Başkentte iki otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobildeki yolcu, tartıştıkları şoförün otomobilinin camını kırdı.

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Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen iki şoför arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı. Yusuf Alperen Yenice kontrolündeki otomobilin önünü kesen iki kişi araçlarından indi. Tartışmanın büyümesi ile yolcu koltuğundan inen şahıs Yenice'nin otomobilinin şoför tarafındaki camına yumruk atarak tuzla buz etti. Yenice, yaşanan o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

"CAMIMI YUMRUK ATARAK PATLATTI"
Yusuf Alperen Yenice, "Kütüphaneden çıkmıştım evime gidiyordum. İncesu kavşağında ben sola dönerken aracın biri genişten alarak önüme geçmeye çalıştı. Ben de kaza yapmamak için uyarı maksadıyla kornaya bastım. Herhalde yanlış anlaşılma oldu, 300-400 metre ilerde şoförle beraber inip iki kişi önümü kestiler. Yolcu koltuğundaki erkek şahıs camımı yumruk atarak patlattı. Cam patladıktan sonra onları çektiğimi anlayıp telefonumu almaya çalıştılar. Tahminimce görüntüleri silmek isteyeceklerdi. Çevredeki vatandaşlar gelince araçlarına binip kaçtılar. 112'yi aradım ambulansla polis ekipleri olay yerine geldi" dedi.

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