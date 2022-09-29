Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı! O anlar kamerada | Video

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Adana’da trafikte tartıştığı bir sürücüye otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Sosyal medya görüntünün düşmesinin ardından, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Bölgede kamera kayıtlarını izleyen Gasp Büroya bağlı polisleri, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.
Olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi ara sokaklarında araç içerisinde saklanan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfekte ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.