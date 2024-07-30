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Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı | Video

Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı | Video

30.07.2024 | 08:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahsın yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelendiğini belirtti. Olayın 27 Temmuz'da Bağcılar'da meydana geldiği ifade eden Yerlikaya, saldırıya uğrayan şahsın O.K, şüpheli şahsın ise E.C. olduğunu kaydetti. Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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