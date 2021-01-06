Trafikte terör estirmişti, yakalandı | Video

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İstanbul Sultangazi Arnavutköy yolu üzerinde makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, yakalanan sürücüye 2 bin 135 lira ceza yazıldı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekiplerince sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; 04 Ocak günü Sultangazi Habibler Arnavutköy yolu üzerinde, makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülen 34 FH 4536 plakalı araç sürücüsü Sozdar G. gözaltına alındı.