Trafikte yaşanan dehşet anları kamerada: "Senin kemiklerini kırar eline veririm" | Video
Fatih’te bir kadın motorcu sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam kendisine tepki gösteren kadına, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı.
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