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Trafikte yol verme kavgaları kamerada | Video

Trafikte yol verme kavgaları kamerada | Video

01.02.2023 | 09:21

Bursa'da trafikte yol verme kavgaları kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlk olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarında inerek birbirlerine saldırdı. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle birlikte son bulurken o anlar kameraya yansıdı.

Diğer bir kavga, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen sürücü ile ana yolda seyreden sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler birbirlerine vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti. Sürücülerin yol verme kavgası kameraya yansıdı.

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