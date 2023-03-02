Trafikte yol verme kavgası: 3 gözaltı | Video
Elazığ’da meydana gelen yol verme kavgasında 3 kişi gözaltına alındı.
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