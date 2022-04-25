Trafikte yol verme tartışması kameralarda | Video

Bursa’da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle birlikte kavga son bulurken bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte 2 sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sürücüler birbirlerine hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.