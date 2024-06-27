Traktör devrildi: 1'i ağır 4 orman işçisi yaralı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi ormanlık alanda meydana gelen olayda traktör devrildi; 1'i ağır 4 orman işçisi yaralandı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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