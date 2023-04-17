Video Yaşam Traktörle drift 'pes' dedirtti...O anlar kamerada | Video
Traktörle drift 'pes' dedirtti...O anlar kamerada | Video

Traktörle drift 'pes' dedirtti...O anlar kamerada | Video

17.04.2023 | 18:31

Antalya’da traktörüyle drift atan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

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