Traktörle drift 'pes' dedirtti...O anlar kamerada | Video
Antalya’da traktörüyle drift atan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Traktörle drift 'pes' dedirtti...O anlar kamerada | Video 17.04.2023 | 18:31
00:30
Tekirdağ'da 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi | Video 17.04.2023 | 16:47
02:09
Aksaray’da polis hırsız kovalamacası film sahnelerini aratmadı | Video 17.04.2023 | 16:31
01:38
Kargo aracını çaldı, 55 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı | Video 17.04.2023 | 15:09
00:17
00:55
Kazada hayatlarını kaybeden 16 yaşındaki iki arkadaş toprağa verildi | Video 17.04.2023 | 15:53
05:28
01:32
Oltayla 27 kiloluk liça balığı avladı | Video 17.04.2023 | 15:56
01:16
02:25
Manisa'daki geri dönüşüm tesisi yangını kontrol altına alındı | Video 17.04.2023 | 15:03
04:35
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 17.04.2023 | 15:00
00:29
Eskişehir merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu | Video 17.04.2023 | 14:56
00:17
İnşaat malzemesi yüklü TIR devrildi | Video 17.04.2023 | 14:52
01:34
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizden 15 kilogram saç çıktı | Video 17.04.2023 | 12:54
05:08
Türkiye, Almanya'daki 2 Türk hasta için ambulans uçak gönderdi | Video 17.04.2023 | 14:34
02:52
Başıboş köpek vatandaşlara böyle saldırdı | Video 17.04.2023 | 14:11
00:33
Esenler'de drift yapan sürücüye para cezası | Video 17.04.2023 | 13:33
02:26
00:07
Bina yıkımında korku dolu anlar kamerada | Video 17.04.2023 | 13:27