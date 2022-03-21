Traktörü ile 'drift' yaparken canından oluyordu. Uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atladı | Video

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kaydedilen görüntü yürekleri ağza getirdi. Karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istediği esnada kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı. O esnada sürücü, traktörün üzerinden atlayarak son anda kurtuldu.

Yürekleri ağza getiren olay, Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü traktörü ile karlı kaplı yolda 'drif' yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı. O anlar ise, saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.