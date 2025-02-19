Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın kaza anı kamerada | Video 19.02.2025 | 08:25 Burdur'un Kemer ilçesinde tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise o sırada tarla sahibinin telefonuyla çektiği videoya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Ocak saat 15.30 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 DU 398 plakalı traktörüyle Ukrayna vatandaşı D.O.'ya ait tarlayı tesviye eden Şeref Deniz (61) yokuş aşağı kayıp devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Tarla sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Deniz'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Deniz'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayı gören tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kazadan önce tarlasının tesviye edilmesini kaydetmek için cep telefonu ile video çekmeye başlayan tarla sahibi D.O., "Sizinle bir video paylaşmak istiyorum" diyerek o an gerçekleşen kazayı tesadüfen kayıt altına aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde traktörün bir anda kayarak takla attığı, Şeref Deniz'in de o sırada traktörün camından yere düştüğü görülüyor.