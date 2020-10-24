Video Yaşam Trakya usulü temizlik mesajı: "Çok temiz oldu be ya" | Video

Trakya usulü temizlik mesajı: "Çok temiz oldu be ya" | Video

Trakya usulü temizlik mesajı:
24.10.2020 | 17:39

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Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde kurulacak Kent Ormanı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte vatandaşlar 300 torba çöp toplarken belediye ekipleri ormandaki boş araziye çöplerle “Çok temiz oldu be ya” yazısı yazdı.

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Yıllardır kullanılmayan eski Hava Radar Mevzi Komutanlığı arazisi, Lüleburgaz Belediyesi'ne devredilmesinin ardından önümüzdeki yıl etap etap halkın kullanımına açılacağı belirtildi. Lüleburgaz Kent Ormanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla temizlik harekatı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde çöp poşetleriyle ormana gelen vatandaşlar gün boyu çöp topladı. Toplanan çöplerle ise gün sonunda esprili bir şekilde "Çok temiz oldu be ya" yazısı yazıldı.

300 TORBA ÇÖP TOPLANDI
Ormanlık alana atılan çöpler pes dedirtirken vatandaşlar yaklaşık 3 saat içerisinde 300 torbaya yakın çöp toplandı. Vatandaşlar bir yandan büyük bir özveriyle çöpleri toplarken diğer yandan daha önceden atıl durumda olan ormanlık araziye çöplerini atıp giden çevre düşmanlarına tepki gösterdi.

"ÇOK TEMİZ OLDU BE YA"
Belediye ekipleri vatandaşların topladığı çöplerle daha sonra "Çok temiz oldu be ya" yazısı yazdı. Lüleburgaz Kent Ormanı'nın açık alanında toplanan çöplerle yazılan "Çok temiz oldu be ya" yazısı drone görüntülerine yansıdı. Lüleburgaz Belediyesi temizlik işçileri de daha önceden Sakızköy mesire alanında piknikçilerin attığı çöplerle "Ayıp be ya" yazısı yazmış, olay Türkiye gündemine oturmuştu.
Hem oynadılar hem temizlediler
Öte yandan yoğun bir katılımın olduğu temizlik etkinliğinde bazı vatandaşların belediye araçlarından çalınan Trakya havalarına eşlik ettiği görüldü. Vatandaşların Trakya havalarıyla oynayıp çöp toplaması renkli görüntülere sahne oldu.
Temizlik işçileri, daha önceden de Sakızköy mesire alanında etrafa atılan çöplerle "Ayıp be ya" yazarak farkındalık oluşturmuştu.

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