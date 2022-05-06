Trambolinli hırsızlık kamerada... Kendisini gizlemek için trambolin kullandı | Video
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Denizli’de hırsızın kendisini gizlemek için seçtiği yöntem akıllara durgunluk verdi. Tramboli sokak boyunca başının üstünde taşıyarak yüzünü kapatmaya çalışan hırsız, marketin kilidini açamayınca amacına ulaşamadan kayıplara karıştı.
"BİR ÇOK HIRSIZLIK GÖRDÜM AMA BU ŞEKİLDE KENDİNİ TAMBOLİNLE GİZLEYENİ İLK DEFA GÖRDÜM"
Marketten sürekli alışveriş yapan müşteri Yunus Emre Bulut, ilk defa böyle bir hırsızlık denemesine şahit olduğunu belirterek, "Devamlı alışveriş yaptığım markette hırsızlık girişimin yapıldığını öğrendim. Market sahibiyle izlediğimiz güvenlik kamerası sonrası bir kadının başka yerden getirdiği trambolinle marketin etrafında bir süre gezdikten sonra kilidi zorladığını gördük. Tramolinle yüzünü saklayan kadın hırsızlıkta başarılı olamayınca geri gitmiş. Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini tambolinle gizleyeni ilk defa gördüm. Hırsızlık olayları da haddinden fazla arttı" dedi.
HIRSIZLIK DENEMESİ KAMERADA
Trambolinli hırsızın başarılı olamadığı hırsızlık girişim anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın marketin önüne geldikten sonra etrafı kolaçan etmesi, kapıyı ve içecek dolabının kilitlerini zorladıktan sonra olay yerinden gitmesi yer alıyor.