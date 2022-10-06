Tramvay Biniş Kartı’ndan iz sürerek yakaladılar | Video

İstanbul’da yedi araçtan hırsızlık yapan bir kişi; gerçekleştirdiği son olaydan sonra kaçarken kullandığı Tramvay Biniş Kartı’ndan iz sürülerek yakalandı.

İstanbul'da bir kişi; Beşiktaş, Fatih ve Güngören İlçeleri'nde yedi araçtan hırsızlık yaptı. Hırsızın gerçekleştirdiği son olay sonrası kaçarken "Tramvay" kullandığı tespit edildi. Hırsızın kullandığı biniş kartı, üzerindeki seri numarası üzerinden takibe alınarak hırsızın sürekli olarak kullandığı Tramvay Durağı tespit edildi.

Fatih'teki durakta tedbir alan polisler, Gürcistan uyruklu hırsız R.C.'yi yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ve beş yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen R.C. isimli hırsız "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.