Tramvay ile cip arasında sıkışan motosiklet sürücüsünü, aracı kaldırarak kurtardılar | Video

Eskişehir'de park halindeki cip ile o sırada geçen tramvaya çarparak arasında sıkışan motosikletli Batuhan Çakıcı (22), hafif yaralandı. Çevrede toplananlar ise Batuhan'ı sıkıştığı yerden çıkarabilmek için cipi elleriyle kaldırarak hareket ettirdi. Bu anlar kazayı gören bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kaza, dün akşam Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Çakıcı, kullandığı motosikletle Millet Caddesi'nden geçerken, park halindeki bir cip ile o sırada geçen tramvaya çarparak arasında sıkıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan Çakıcı'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için toplanan kalabalık ise cipi elleriyle kaldırarak kenara çekmeye çalıştı. Uzun uğraşların ardından cip ve tramvay arasındaki Batuhan Çakıcı sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede toplanan kalabalığın Batuhan'ı kurtarma çabası ise bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneden taburcu edildiğini ifade eden Batuhan Çakıcı, sosyal medyadan kendisini kurtarmak için çaba gösterenlere teşekkür etti. Çakıcı, "Tramvayla yol kenarına yanlış park eden aracın arasında kalarak sıkıştım. Sosyal medyada kaza yerinde çekilen videoları gördüm. Çevredeki insanlar aracı kaldırarak kenara almış, öylelikle sıkıştığım yerden çıkarılmışım. Duyarsız kalmayıp yardımıma koşan herkese çok teşekkür ederim. Hastanede tedavim tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Şuan evimdeyim. Sağlık durumum da gayet iyi" dedi.