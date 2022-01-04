Video Yaşam Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı | Video
Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı | Video

Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı | Video

04.01.2022 | 14:39

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İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tramvay ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan çift yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Plaj yolundan gelip otogar istikametine gitmekte olan tramvay, o esnada tramvay yolundan geçerek D-100 yan yola katılmak isteyen Muharrem Yılmaz idaresinde bulunan otomobile çarptı. Kazada kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen otomobilde bulunan sürücü Muharrem ve eşi Meliha Yılmaz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis,112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ilk müdahalesi sonrası kontrol amaçlı hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araç çekici ile otoparka çekilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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