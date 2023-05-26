Tramvay tırın dorsesine çarptı, panik anları kameraya yansıdı | Video
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tramvay karşı şeritten gelen tırın dorsesine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
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