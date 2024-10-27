Tramvay yoluna park eden sürücü seferleri aksattı | Video
Bursa'da kız arkadaşıyla tartışan genç aracını tramvay hattına bırakınca, seferler aksadı.
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