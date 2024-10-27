Tramvay yoluna park eden sürücü seferleri aksattı | Video 27.10.2024 | 09:52 Bursa'da kız arkadaşıyla tartışan genç aracını tramvay hattına bırakınca, seferler aksadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FTU 268 plakalı otomobil sürücüsü, kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Otomobili tramvay yoluna çeken sürücü, kız arkadaşıyla tartışmasına dışarıda devam etti. Tartışmanın sonucu aracını bırakan genç, olay yerinden uzaklaştı. Sefer yapan tramvay, aracın hat üzerine çekilmesi sonucu ilerleyemedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye ulaşarak aracı tramvay hattından kaldırdı.