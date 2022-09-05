Video Yaşam Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video
Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video

Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video

05.09.2022 | 09:27

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BEYOĞLU ve Fatih'te tramvaya tutunup yolculuk yaparak hayatlarını tehlikeye atan çocuklar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Beyoğlu Kabataş'ta iki çocuk hızla giden tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocuklardan birinin tramvay kapısına, diğerinin de arka cama tutunduğu dikkat çekti. Fatih'te ise 15 yaşlarında bir çocuk, tramvayın dikiz aynasına oturarak yolculuk yaptı. Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen sürücüyle de konuşan çocuğun, rahat tavırları dikkat çekti.

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