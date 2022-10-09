Video Yaşam Tramvayın önünde kilometrelerce ilerledi, yürekleri ağza getirdi | Video
Tramvayın önünde kilometrelerce ilerledi, yürekleri ağza getirdi | Video

Tramvayın önünde kilometrelerce ilerledi, yürekleri ağza getirdi | Video

09.10.2022 | 10:39

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Samsun'da SUV tipi bir araç girdiği tramvay hattında kilometrelerce yol gitti, yürekleri ağza getirdi.

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Samsun'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen SUV tipi bir araç, Atakum ilçesi Körfez Tramvay İstasyonu yanındaki hemzemin geçitten geçerken tramvay hattına girdi. Etrafı çevrili olan hattan çıkamayan araç, kilometrelerce rayların üzerinde seyretti. İstasyonda bekleyen vatandaşlar ise hattan tramvay yerine araba geçtiğini görünce şaşkına döndü. Hattın yoğun olduğu saatlerde yaşanan olayda önde araç, arkada tramvayın seyretmesi yürekleri ağza getirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün tramvay hattına neden girdiği ise bilinmiyor.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATSİZLİĞİ VE SİSTEMİ TANIMAMALARI
Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, tramvay hattında yaşanan kazaların çoğunluğunun vatandaşların ve sürücülerin dikkatsizliği ve sistemi tanımamalarından kaynaklandığını söyledi. Beler, "Akıllı şehirler kapsamında bütün kavşaklarımızın ve zemin geçitlerimizin modernizasyonu yapıldı. Geometrik düzenlemeleri yapıldı. Bu özellikle hem karayolu araçları için hem de yayalar için bir disiplinin sağlanması amacıyla yapıldı. Burada çok büyük bir sorumluluk altına girdik. Olan kazaların çoğunluğu vatandaşların ve karayolu sürücülerinin biraz dikkatsizliklerinden ve sistemi tanımamalarından kaynaklıdır. Artık kaza olması durumunda veya ramak kala dediğimiz kazayla burun buruna kaldığımız hususlardan ziyade biraz daha kazaları öngörebilecek bir yapıya büründük. Tehlikenin gelebileceği noktaları tespit ettik. Tüm makinist arkadaşlarımızla da bunları paylaştık. Bütün eğitimlerde de biz bu konunun üzerine düştük" dedi.

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