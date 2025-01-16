Video Yaşam Transpaletin altında kalan öğrenci ölümden döndü | Video
Transpaletin altında kalan öğrenci ölümden döndü | Video

Transpaletin altında kalan öğrenci ölümden döndü | Video

16.01.2025 | 14:52

Bursa’da bir fabrikada staj gören lise son sınıf öğrencisi, sevkiyat esnasında düşen transpaletin altında kalıp yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kolu alçıya alınan genç, “Normalde benim alanım değil ama beni oraya görevlendirdiler” diye konuştu.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde bir fabrikada staj görmek için giden lise son sınıf öğrencisi Onur Turan (17), iddiaya göre, kendisine alanı dışında görev verildi. Haftada bir sevkiyat yapılan iş yerinde transpaletle yük taşıyan genç, bir anda düşen transpaletin altında kalıp yaralandı. Genci gören mesai arkadaşları hemen yardıma koşarken, transpaletin altından çıkardıkları Turan'ı Bursa Şehir Hastanesine götürdüler. Omzunda kırık ve çatlak oluşan genç, taburcu olduktan sonra ailesinin haberi olunca aile karakolun yolunu tutup şikayetçi oldu.

O anları anlatan öğrenci "Biz her hafta bir gün staj için çalışmaya gidiyoruz. Haftanın bir günü mal göndermek için sevkiyat yapıyorduk. Sevkiyat yaparken, orada elektrikli forklift vardı. Ona transpalet ile mal yüklerken hafif bir rampa vardı, ondan dolayı hızlanınca bende tutmak istedim üzerime düştü. Normalde benim alanım değil ama beni oraya görevlendirdiler" diye konuştu.

Şikayetçi olduklarını belirten avukat, "Öğrencimiz iş tanımına uygun olmayan şekilde çalıştırılıyor. Bunun üzerine iş güvenliği de alınmamış. Kanuna göre, transpalet kullanımı ehliyete tabi iken, bu çocuğun sorumluluğuna verilmiş. Bu sebeple şikayetçi olduk, süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Zor anlar yaşadığını belirten baba Olcay Turan, "Bu durum maalesef örnek teşkil ediyor. Ben velilerden çocuklarının arkasında durmasını istiyorum. Kendilerini takip etsinler, böyle durumlarla karşılaşıp çocuklarını kullandırtmasınlar. Gerçekten çok zor bir durum" diye konuştu.

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