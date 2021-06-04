Video Yaşam Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video

Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video

Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video
04.06.2021 | 11:19

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Doğa yürüyüşü ve keşfedilmemiş bölgelerde trekking yapmayı sevenler Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yeni bölgeleri keşfediyor.

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Pandemi sürecinin de etkisi ile doğaya ve doğa sporlarına olan ilgi arttı. Doğaseverler rotasını doğal şehir unvanı ile bilinen Balıkesir'in Sındırgı ilçesine çevirdi. Sındırgı'nın muhteşem manzarası ile buluşan doğa yürüyüş grupları Misya yürüyüş yolları kapsamında bulunan Cüneyt vadisinde trekking ( doğa yürüyüşü) gerçekleştirdi. Mevcut yürüyüş yolu rotasının aksine Cüneyt vadisinde dere kenarında engebeli arazide gerçekleşen etkinlik ile vadinin keşfedilmeyen eşsiz güzelliği gün yüzüne çıkarıldı.

Misya yürüyüş yolu kapsamındaki Cüneyt vadisi tarihi ve doğa zenginliği bünyesinde barındırırken, tesis edilen güven ve huzur ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin trekking merkezi oldu. Obatrek adıyla 58 kişinin katılım sağladığı doğa yürüyüşü etkinliğinde, doğa severler sıra dışı bir atmosferde doğa güzellikleri eşliğinde, tabiatın kalbinde şehir stresi ve pandemi kabusundan bir nebzede olsa uzaklaşmanın ferahlığını yaşadılar. Doğa sever gezginlere Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da eşlik ederek, doğal şehrin muhteşem güzelliklerini grupla birlikte yeniden keşfetti. Dağ yolunda 23 kilometrelik yolu geçen ekip, yaptığı yürüyüşten sonra Sındırgı'nın eşsiz manzarasını çok sevdiklerini ifade etti. Doğa yürüyüşünün yanında ormanlarla çevrili şifalı suların bulunduğu bir tesiste konaklamak da kafileye muhteşem bir tatil fırsatı sundu.

Misya yürüyüş yolundan Cüneyt vadisine ilerleyen yerli ve yabancı turistler yeşil ve mavinin aynı anda tadını çıkardı. Huzurlu bir doğa yürüyüşü deneyimi katan bölgede Asar tepesi, Ulus dağı ve Sivri dağ bulunan güzergahları turistler karış karış gezdi.

Bir gezgin, "Ben çiçek hastasıyım. Karadeniz'e gittiğimde hep yeşilliklerini söylüyordum. Ama Sındırgı bana Karadeniz'i aratmadı. Manzarası çok güzel. Başkanımızın ilgisi ve bize eşlik etmesi çok güzel. İyi ki gelmişim diyorum benim için çok keyifli geçiyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.

Herkesin rahatça yürüyebileceği, 4,3 km uzunluğunda oluşturulan parkurda 58 kişilik doğa severlere ev sahipliği yaptı. Her kesimden vatandaşların katılımı ile gerçekleşen 23 kilometrelik tabiat yürüyüşüne katılanlara odun ateşinde çay ve yumurtalı kavurma ikram edildi. Emendere bölgesinde bulunan termal tesislerde konaklayan kafile, keyifli bir yürüyüşün ardından şifalı sularda dinlendi.

Sındırgı'nın gezerek bitmeyecek doğası olduğunu söyleyen rehber İbrahim Obalı, ''Sındırgı'nın gezilmesi gereken çok yeri var. Buraların tanıtılması lazım. Doğa yürüyüş grupları gelsin buranın muhteşem manzarası ile tanışsınlar'' dedi.

"DOĞADA SADECE AYAK İZİNİZİ BIRAKIN"
Başkan Ekrem Yavaş, ''Sındırgı doğal şehir. Özellikle bu yıl yağmurların iyi olması ile bölgemizde hem Çaygören barajı doldu, hem de Misya ayrı ayrı parkurlarda misafirlerini ağırlıyor. Şu anki misafirlerimiz İstanbul'dan trekking yapmak için ilçemize gelmişler. Muhteşem alanda yürüyoruz. Onlar mutlu, biz de mutluyuz. Gelen misafirlerimiz otellerimizde kalıyorlar. Bölge ekonomisine de katkı sunuyorlar'' dedi.

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