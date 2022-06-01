Video Yaşam Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu | Video
Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu | Video

Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu | Video

01.06.2022 | 10:44

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Adana’da tren raylarının vidasını çalan hırsız görevlinin fark etmesi üzerine yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tayfun G. isimli bir kişi demir köprüye gelerek tren raylarının vidalarını sökmeye başladı. Görevli güvenlik kamerasından bir kişinin raylar üzerinde durduğunu fark edip önce intihar girişimi zannetti. Ancak şahsı biraz izlediğinde rayların zemine monte edilmesini sağlayan vidaları çaldığını fark edince hemen 112'yi arayarak polise haber verdi. Polis kısa sürede demir köprüye gelerek zanlıyı aramaya başladı. Zanlı polisin geldiğini fark edince çaldığı vidaları poşet içinde otluk alana sakladı. Polise de hırsız olmadığını raylarda oturduğunu söyledi. Ancak polis yaptığı çalışmada rayların zemine monte edilmesine sağlayan yaklaşık 10 vidanın olmadığını, bir çok vidanın da yerinden oynatıldığını fark etti. Polis çevrede yaptığı araştırmada otluk alanın içinde poşette vidaları buldu. Zanlı bunun üzerine gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Zanlı vidaları satmak için çaldığını kabul etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. Görevlinin hırsızı fark etmesiyle tren kazasının da önüne geçilerek facia önlenmiş oldu. Hırsızın yakalanmasının hemen ardından da köprüden tren geçmesi dikkat çekti.

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