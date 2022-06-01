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OTOMATİK OYNAT
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Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu | Video 01.06.2022 | 10:44
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Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu | Video 31.05.2022 | 22:40
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Cinayetten aranan şüpheli ayağını kırınca yakalandı | Video 31.05.2022 | 16:51
Adana’da tren raylarının vidasını çalan hırsız görevlinin fark etmesi üzerine yakalandı.