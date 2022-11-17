Video Yaşam Trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü | Video
Trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü | Video

Trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü | Video

17.11.2022 | 09:48

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Mikail Börekçi (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeşilmahalle ile Denizli karayolunu birbirine bağlayan hemzemin geçitte meydana geldi. Söke- Denizli seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre o esnada kapalı olan bariyerlerin yanından geçmek isteyen Mikail Börekçi yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Börekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemelerinin ardından Börekçi'nin cansız bedeni Nazilli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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