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OTOMATİK OYNAT
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Mikail Börekçi (73) olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcının incelemelerinin ardından Börekçi'nin cansız bedeni Nazilli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.