Video Yaşam TRT EBA TV (2 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri

TRT EBA TV (2 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri

TRT EBA TV (2 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri
02.04.2021 | 06:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TRT EBA TV 2 Nisan 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (2 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 02.04.2021 | 06:26
TRT EBA TV izle! 2 Nisan Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (2 Nisan Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 02.04.2021 | 06:26
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 00:46
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 01.04.2021 | 17:30
SON DAKİKA: Antalya'da sevgilisinin darp ettiği Beyza Yurttaş'ın yardım çığlığı sosyal medyada olay oldu Ölmek istemiyorum 01:34
SON DAKİKA: Antalya'da sevgilisinin darp ettiği Beyza Yurttaş'ın yardım çığlığı sosyal medyada olay oldu "Ölmek istemiyorum" 01.04.2021 | 17:26
Kırıkkale’deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü | Video 02:18
Kırıkkale’deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü | Video 01.04.2021 | 16:40
Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video 02:46
Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video 01.04.2021 | 16:33
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video 01:02
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video 01.04.2021 | 16:23
Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video 00:13
Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video 01.04.2021 | 16:15
SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:49
SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01.04.2021 | 16:15
Hocaların hocacı Cemil Taşçıoğlu'na 'Büyük Özlem' | Video 03:58
Hocaların hocacı Cemil Taşçıoğlu'na 'Büyük Özlem' | Video 01.04.2021 | 16:00
SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 00:51
SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 01.04.2021 | 15:49
At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar kamerada | Video 02:00
At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar kamerada | Video 01.04.2021 | 15:17
Eskişehir'de kedi vahşeti! Boynundan ağaca asılmış halde bulundu | Video 04:12
Eskişehir'de kedi vahşeti! Boynundan ağaca asılmış halde bulundu | Video 01.04.2021 | 14:50
Eşini üzerine benzin döküp yakan şahıs: Sen beni yaktın ben de seni yakacağım | Video 02:54
Eşini üzerine benzin döküp yakan şahıs: "Sen beni yaktın ben de seni yakacağım" | Video 01.04.2021 | 14:50
Kahramanmaraş'ta kadın hastanın karnından çıkan 9 kilo 600 gram ağırlığında dev tümör kamerada 06:10
Kahramanmaraş'ta kadın hastanın karnından çıkan 9 kilo 600 gram ağırlığında dev tümör kamerada 01.04.2021 | 14:11
Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı 04:33
Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı 01.04.2021 | 13:56
Burdur'da intihar için üst geçide çıkan genci polis ikna ederek kurtardı 01:26
Burdur'da intihar için üst geçide çıkan genci polis ikna ederek kurtardı 01.04.2021 | 14:09
İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin 500’ün üzerinde sikke ele geçirildi | Video 00:52
İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin 500’ün üzerinde sikke ele geçirildi | Video 01.04.2021 | 14:14
İstanbul Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli dehşet kamerada... Kavgayı terlikle böyle ayırmaya çalıştı! 05:50
İstanbul Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli dehşet kamerada... Kavgayı terlikle böyle ayırmaya çalıştı! 01.04.2021 | 14:06
California'da depoda dev yangın: Alevler evlere sıçradı | Video 02:10
California'da depoda dev yangın: Alevler evlere sıçradı | Video 01.04.2021 | 13:07

TRT EBA TV canlı ders yayınları 2 Nisan 2021 Cuma izle! EBA giriş ekranı link! TRT EBA TV ilkokul, lise, ortaokul ders programı. 'Uzaktan Eğitim' Lise, İlkokul, Ortaokul kanalları canlı yayın! İlkokul, Lise, Ortaokul kanalları; 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV'de. İşte 2 Nisan 2021 Cuma Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, İnternet linkleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

EBA SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 29 MART - 4 NİSAN 2021

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 29 MART - 4 NİSAN

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 29 MART - 4 NİSAN

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV CANLI YAYIN TÜRKSAT FREKANS KANAL BİLGİLERİ

2020- 2021 EBA DERS PROGRAMI

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA