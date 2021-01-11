TRT EBA TV izle! (11 Ocak Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video
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İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 11 OCAK 2021 17 OCAK 2021
ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 11 OCAK 2021 - 17 OCAK 2021
LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 11 OCAK 2021 - 17 OCAK 2021
EBA UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI DERS SAATLERİ (İLKOKUL LİSE ORTAOKUL) TÜM SINIFLAR