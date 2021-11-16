'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve tahtadan köpek yaptı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, resim ve ahşap oyma çalışmamaları yapan emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu’nun atölyesinde ağaç parçalarından yaptığı köpek heykeli ilgi gördü. "Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' diyen 65 yaşındaki Çavuşoğlu, heykelin büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Burhaniye'de 22 yıl önce emekli olan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu, gittiği resim ve ahşap oyma kurslarında kendini geliştirdi. Atölyesinde artan ağaç parçalarını değerlendiren Çavuşoğlu, Truva atından yola çıkarak yaptığı köpek heykeline Truva İti adını verdi. Çavuşoğlu'nun atölyesini ziyarete gelenler Truva İtine büyük ilgi gösterdi. 22 yıl önce emekli olduğunu anlatan Ergenç Çavuşoğlu, " Atölyede çalışırken kalan parça tahtalardan bir şeyler yapıp değerlendirmek istedim. Aklıma Truva Atı geldi. Truva Atı olur da Truva İti olmaz mı. Böyle bir şey yapayım dedim. Yaptım ve çok ilgi gördü. Gelen giden merak ediyor, bakıyor. Böyle oyalanıyoruz işte" dedi.