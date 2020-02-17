Video Yaşam Tsk'dan idlib'de çelik hat! İdlib bölgesi ve sınırda son durum ne

Tsk'dan idlib'de çelik hat! İdlib bölgesi ve sınırda son durum ne

Tsk'dan idlib'de çelik hat! İdlib bölgesi ve sınırda son durum ne
17.02.2020 | 12:18

Türk Silahlı Kuvetleri İdlib'de gözlem noktalarını zırhlı birliklerle güçlendirdi. Esad Rejimi sivilleri hedef almaya devam ederken bölgede ölümden kaçış sürüyor. A Haber ekibi sıcak noktada gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında İdlib'deki son durumu anlattı..

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