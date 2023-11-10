Video Yaşam Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video
Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video

Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video

10.11.2023 | 08:47

Aksaray’da aracında taşıdığı ruhsatsız tüfeğini arkadaşlarına göstermek için koltuk altından çıkarmak isteyen şahıs tüfeğin ateş almasıyla kasığından yaralandı.

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Olay, gece yarısı Aratol İstiklal Mahallesi Yeşilova Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında arkadaşları ile otomobilde oturan T.D. (36) aracında taşıdığı ruhsatsız tüfeğini arkadaşlarına göstermek istedi. Aracın koltuğu altında sakladığı tüfeğini çıkarmak isteyen T.D. tüfeği çıkartmak isterken tüfeğin ateş almasıyla kasığından yaralandı. Aşırı kan kaybeden T.D. kanlar içinde yere yığılırken arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan T.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken tüfeğe polis ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
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