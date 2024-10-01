Tüfekle ateş açıp sosyal medyada paylaşınca yakalanması kısa sürdü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babasına ait av tüfeği ile havaya defalarca ateş açan 16 yaşındaki şüpheli, kısa sürede yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Tüfekle ateş açıp sosyal medyada paylaşınca yakalanması kısa sürdü 01.10.2024 | 10:06
01:07
00:43
Yüksekova’da 10 bin bağ ot kül oldu 01.10.2024 | 09:16
00:56
İzmir'de 'çay kaşığı' ile otomobil çalan hırsız kamerada 01.10.2024 | 09:15
02:38
Antalya’da 3 ayrı noktada çıkan hortumlar kamerada 01.10.2024 | 09:01
02:14
Erzincan’da çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı 01.10.2024 | 09:00
01:18
01:26
Sarıkamış'ta yiyecek arayan boz ayılar sokaklara indi 01.10.2024 | 08:59
00:53
00:36
Sünnet düğününde drift pahalıya patladı | Video 30.09.2024 | 16:15
09:48
Tiktok fenomeni Hülya Mizgin sokak ortasında tartışma çıkardı | Video 30.09.2024 | 13:12
00:34
01:04
Bakan Yerlikaya: “Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz” | Video 30.09.2024 | 12:26
01:24
02:32
Yakını direksiyon sınavında kaldı, bıçakla eğitmene saldırdı | Video 30.09.2024 | 10:44
00:23
Polislerin ceza yazmasına sinirlendi, aracını parçaladı | Video 30.09.2024 | 10:29
01:03
Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video 30.09.2024 | 10:29
02:31
Tekirdağ'da yıldırım düşme anı kamerada: Geceyi gündüze çevirdi | Video 30.09.2024 | 10:26
01:06
Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2024 | 10:26