Video Yaşam Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı | Video
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı | Video

Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı | Video

04.10.2021 | 12:47

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Denizli’de düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçmek isterken düğün sahipleri ile tartışan 2 kişi, kısa süre sonra tüfekle geri döndü. Önce düğün sahibinin kim olduğunu soran magandalar, daha sonra peş peşe ateş etti. Eğlenirken kendilerini kurşunların hedefi olarak bulan davetlilerin yaladığı korku dolu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gerekli izinleri alan Osman ve Vildan çiftinin düğünü için mahalledeki bir sokak trafiğe kapatıldı. Düğünün başlamasına dakikalar kala 2 kişi kapatılan yoldan geçmek istedi. Düğün nedeniyle yolun kapatıldığı ve başka yoldan geçmeleri istenilen 2 kişi ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin sakinleştirmesi ile iki grupta dağıldı.

GELİN VE DAMADIN DÜĞÜN ALANINA GİRİŞ YAPTIĞI SIRADA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Kısa süre sonra iki maganda düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin bıçak olan 2 şahıs önce kalabalığın arasına girerek önce düğün sahiplerinin kim olduklarını sordukları öğrenildi. Damadın babasının 'Benim' cevabını vermesi üzerine ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damat araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olmaları dikkatlerden kaçmadı. Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan şahıslardan birinin elindeki bıçağı bir çöp kovasına atması ise dikkatlerden kaçmadı. Kaçan magandalar ise her yerde aranıyor.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda magandalar omuzlarına aldıkları tüfekle kalabalık gruba doğru ilerliyor. Kısa süreli konuşmanın ardından maganda peş peşe ateş ediyor. Gelin, damat ve misafirlerin korkuyla kaçışma anları dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra düğün sahipleri ile magandaların arasında kovalamaca ve tekmeli, yumruklu kavgası görüntülerde yer alıyor.

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