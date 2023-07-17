Tüfekli düğün magandası önce kameraya ardından jandarmaya yakalandı | Video
Aksaray’da önce düğün konvoyunda sonra da düğün alanında havaya ateş açan tüfekli maganda sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın düğün, nişan gibi eğlence faaliyetlerini huzur ve güven içerisinde yapmalarını sağlamak için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.
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