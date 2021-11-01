Tuğçe Kandemir, Kayseri'de konser verdi | Video

Kayseri'de düzenlenen konserde sahne alan popçu Tuğçe Kandemir sahne aldı. Kandemir sevilen şarkılarını Kayserililer için söyledi.

Kayseri'de bir AVM tarafından düzenlenen halk konserinde sahne alan şarkıcı Tuğçe Kandemir, hayranlarını coşturdu.

Kandemir'i dinlemek için gelen müzikseverler saatler öncesinden alana akın etti. "Kurban olduğum", "İçimdeki sen" ve "Magosa Limanı" gibi sevilen şarkılarını ardı ardına okuyan Tuğçe Kandemir'e müzikseverlerde hep bir ağızdan eşlik etti.

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tuğçe Kandemir, konserinin sonunda ise 10. yıl marşı ile Cumhuriyetin 98. yıldönümünü kutladı.